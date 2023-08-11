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Курс доллара превысил 99 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Курс доллара превысил 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

На 16.20 по московскому времени курс доллара находился на уровне 99,0025 рубля, по сравнению с итоговым значением предыдущего дня американская валюта подорожала на 1,59%.

Позднее доллар замедлил рост и торговался на уровне 98,98 рубля. В то же время курс евро рос до 108,61 рубля, юань прибавил 1,21%, поднимаясь до 13,628 рубля.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову, в котором предложил на внеочередном заседании обсудить с Минфином и Банком России рост курса доллара и возможные меры для его снижения.

По его словам, с начала года российский рубль ослабел примерно на 30% по отношению к доллару и евро. Парламентарий отметил, что текущий курс значительно превышает прогнозные оценки Минэкономразвития, что грозит раскручиванием инфляции.

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