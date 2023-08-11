Киев заявил о наличие сети украинских спецслужб на территории России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в России действует сеть украинских спецслужб — Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ).

«Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — приводит РИА Новости слова Подоляка, сказанные им в эфире украинского телевидения.

По его словам, украинские спецслужбы могут пользоваться этой сетью. При этом он добавил, что в происходящих на территории России «инцидентах» задействованы некие «неустановленные беспилотники».

Накануне представитель ГУР Андрей Юсов признал, что батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа украинской военной разведки, проводит диверсионные атаки на территории России.