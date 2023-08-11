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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев заявил о наличие сети украинских спецслужб на территории России

Источник:
РИА Новости
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в России действует сеть украинских спецслужб — Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ).

«Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — приводит РИА Новости слова Подоляка, сказанные им в эфире украинского телевидения.

По его словам, украинские спецслужбы могут пользоваться этой сетью. При этом он добавил, что в происходящих на территории России «инцидентах» задействованы некие «неустановленные беспилотники».

Накануне представитель ГУР Андрей Юсов признал, что батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа украинской военной разведки, проводит диверсионные атаки на территории России.

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Топ комментариев

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях