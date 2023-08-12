Определенные признаки у людей разных знаков зодиака говорят астрологу о том, что в прошлой жизни человек грешил, сообщила Sibnet.ru астролог Юлия Гикис.

Душа человека проходит через несколько воплощений, отметила астролог. Она учится, набирается опыта, проходит жизненные испытания.

«Есть так называемая пометка на теле человека — по ней астролог понимает, что в прошлом воплощение человек жил не по совести, грешил, а может совершал страшные преступления. Пометка называется «знак осквернения». Вселенная помечает таких людей на видимых местах. Если у вас есть такая, то задумайтесь о жизни здесь и сейчас», — сказала Гикис.

У Овна таким знаком считаются рыжие волосы, у Тельца — большой живот, у Близнецов — кучерявые волосы, у Рака — хромота или дефект ног, у Льва — редкие волосы или лысина, у Дев — уши без мочек, у Весов — щербатость зубов, у Скорпиона — сутулость, у Стрельца — ямочки на ягодицах, у Козерога — отсутствие средней линии на ладони, у Водолея – косоглазие, у Рыб — ямочка на подбородке.

«Постарайтесь исправить эту пометку. Например, Овну не стоит красить волосы в рыжий цвет, а если они от природы рыжие, можно перекрасить их. Кто нашел метку на теле —живите осознанно и по совести», — отметила астролог.