Медали от Путина выставили на продажу

Несколько строителей Крымского моста решили продать медали, учрежденные за строительство объекта президентом Владимиром Путиным.

Объявления о продаже памятных медалей опубликованы на одном из популярных сайтов. Продавцы хотят получить за них от 10 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Да просто не вижу в этом смысла — хранить ее. Не хватает на жизнь, нужно больше», — рассказал «Ленте.ру» мужчина, оценивший медаль в 900 тысяч рублей.

Другие участники стройки также выставили медали из-за финансовых проблем.

Медаль «За строительство Крымского моста» была учреждена распоряжением Путина в 2018 году. Ее вручали гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в возведение объекта. Награда изготовлена из медно-никелевого сплава.