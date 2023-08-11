Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Китай «бомбой с часовым механизмом», но при этом заявил, что не хочет портить отношения с Пекином.

«Китай — во многих случаях тикающая бомба с часовым механизмом», — приводит РИА Новости заявление Байдена. По его словам, китайская экономика сталкивается с трудностями, включая высокую безработицу.

«Когда у плохих ребят проблемы, они совершают плохие поступки», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств на свою президентскую избирательную кампанию.

При этом нынешний президент США отметил, что желает «рациональных отношений с Китаем». «Я не хочу вредить Китаю, но я слежу», — подчеркнул он.