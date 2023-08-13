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Врач посоветовал, как летом быстрее заснуть

Источник:
Sibnet.ru
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Бессоница
Фото: Alyssa L. Miller / Attribution License

Люди летом часто засыпают с трудом, но есть несколько способов, как справиться с этой проблемой, рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Елена Царева.

Трудности с засыпанием могут возникать из-за духоты и высокой температуры воздуха в спальне. Перед сном нужно тщательно проветрить помещение и постараться обеспечить в нем комфортную прохладу, посоветовала врач.

Царева также рекомендовала обратить внимание на одеяло. Летом оно не должно быть излишне тяжелым и теплым. Спровоцировать нарушение сна может также некачественное постельное белье, сказала она в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, летом особенно важно использовать простыни, пододеяльники и наволочки, изготовленные из натуральных, «дышащих» тканей.

Следствием жаркой погоды может стать нарушение водно-электролитного баланса в организме, которое, в свою очередь, ведет к ухудшению сна, добавила врач. Чтобы избежать этого, нужно пить больше воды и ограничить употребление напитков, содержащих кофеин.

На качестве сна негативно отражается длинный  день. «Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание», — пояснила врач, посоветовав, надевать маску для сна.

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