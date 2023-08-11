АвтоВАЗ пообещал сохранить цены на бюджетные модели

АвтоВАЗ не будет менять цены на бюджетные автомобили, а цены на дорогие модели могут скорректировать.

АвтоВАЗ поднимет цены на все модели с 20 августа из-за «проблем с поставкой машин в дилерские центры», написал телеграм-канал Mash.

Завод не планирует поднимать цены на «наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей», цитирует Autonews заявление пресс-службы компании. То есть цена самой дешевой Lada Granta должна остаться в пределах 700 тысяч рублей.

Могут подорожать машины в богатых комплектациях, в которых детали и оборудование поступают из-за рубежа или от отечественных компаний, использующих иностранные субкомпоненты или сырье.