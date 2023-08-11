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Более 100 тонн загрязненных ртутью отходов нашли на «Усольехимпроме»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Андрей Wargus / CC BY-SA 3.0

Более 100 тысяч тонн загрязненных ртутью строительных конструкций и грунта нашли на территории бывшего комбината «Усольехимпром» в Иркутской области, где идет ликвидация крупного очага химического загрязнения, сообщила пресс-служба Федерального экологического оператора (ФЭО).

Отходы хранятся на территории комбината в специально оборудованных местах. Загрязненные строительные конструкции, образовавшиеся при демонтаже цеха ртутного электролиза, разместили на площадке, которая защищена завесой, чтобы ртуть с нее не мигрировала. Наиболее загрязненные ртутью грунты и шлам поместили в герметичные контейнеры, сообщила пресс-служба ТАСС.

За более 80 лет эксплуатации комбината часть химических веществ просочилась в почву, образовался большой объем загрязненного грунта. Для его локализации и постепенной очистки построят сеть специальных завес протяженностью свыше 10,5 километра. Завесы как фильтры будут очищать проходящие через них загрязненные грунтовые воды, не допуская попадания опасных веществ в реку Ангару.

«Усольехимпром» — химкомбинат в Иркутской области, производивший хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с тоннами ядовитых отходов.

На территории опасной промплощадки построят экотехнопарк «Восток» к концу 2024 года. Здесь будут обезвреживать отходы применять автоматизированные системы оценки состояния окружающей среды.

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Жизнь #Гео #Иркутск
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