Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя

Коллективный Запад, стоящий за Украиной, не сможет победить Россию на поле боя, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Но я также не уверен, что Россия может чего-то достигнуть на поле боя, не уверен и в том, что она может что-то получить в политическом плане. В этой связи самым оптимальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия», — цитирует ТАСС Вучича.

По его словам, конфликт на Украине перешел в стадию «на истощение», и Белград внимательно следит за различными мирными инициативами, а также рассчитывает на перемирие, которое отвечает интересам, в том числе Вашингтона, и позволит стабилизировать мировую экономику.

Вучич ранее отметил, что победа России будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса.