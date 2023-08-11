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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
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Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя

Источник:
ТАСС
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Коллективный Запад, стоящий за Украиной, не сможет победить Россию на поле боя, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Но я также не уверен, что Россия может чего-то достигнуть на поле боя, не уверен и в том, что она может что-то получить в политическом плане. В этой связи самым оптимальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия», — цитирует ТАСС Вучича.

По его словам, конфликт на Украине перешел в стадию «на истощение», и Белград внимательно следит за различными мирными инициативами, а также рассчитывает на перемирие, которое отвечает интересам, в том числе Вашингтона, и позволит стабилизировать мировую экономику.

Вучич ранее отметил, что победа России будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса.

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Политика #Мир
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