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Конгрессвумен выступила против многомиллиардных трат на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Марджори Тейлор-Грин
Марджори Тейлор-Грин
Фото: U.S. House of Representatives

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин выступила против выделения из федерального бюджета 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву.

«Нет! В то время, когда пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, есть долг в размере 32 триллиона долларов, число бездомных является самым высоким за все время, более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики (президента США Джо) Байдена относительно границ, мы не можем позволить себе отправить еще 40 миллиардов Украине», — написала законодатель в социальной сети X (ранее Twitter).

Так сторонница Дональда Трампа ответила на запрос администрации Байдена Конгрессу о выделении в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда долларов на содействие Украине и нескольким другим странам в сфере экономики и безопасности.

Суммарно Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 40 миллиардов долларов. Около половины из этих средств администрация рассчитывает израсходовать на нужды, касающиеся Украины. Оставшуюся часть США намерены направить, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории США (12 миллиардов долларов), охрану границ страны (4 миллиарда долларов) и размещение мигрантов ($2,2 миллиарда долларов).

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Топ комментариев

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))

urbasik

А ведь товарищ Сталин отправил в Китай тысячу предриятий без пробега и безвозмездно.

mosquito__2010

Интересно, до них уже дошло что им вилы ?