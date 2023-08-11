Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин выступила против выделения из федерального бюджета 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву.

«Нет! В то время, когда пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, есть долг в размере 32 триллиона долларов, число бездомных является самым высоким за все время, более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики (президента США Джо) Байдена относительно границ, мы не можем позволить себе отправить еще 40 миллиардов Украине», — написала законодатель в социальной сети X (ранее Twitter).

Так сторонница Дональда Трампа ответила на запрос администрации Байдена Конгрессу о выделении в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда долларов на содействие Украине и нескольким другим странам в сфере экономики и безопасности.

Суммарно Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 40 миллиардов долларов. Около половины из этих средств администрация рассчитывает израсходовать на нужды, касающиеся Украины. Оставшуюся часть США намерены направить, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории США (12 миллиардов долларов), охрану границ страны (4 миллиарда долларов) и размещение мигрантов ($2,2 миллиарда долларов).