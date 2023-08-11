WhatsApp тестирует поддержку нескольких учетных записей

WhatsApp тестирует новую функцию создания нескольких учетных записей для Android. Она позволяет пользователям активировать более одного аккаунта на устройстве.

Портал WABetaInfo обратил внимание на появление новой функции в последней бета-версии WhatsApp 2.23.17.8 для Android. В ней появилась поддержка нескольких учетных записей, что упрощает использование нескольких аккаунтов одновременно.

Функция находится на стадии бета-теста и доступна ограниченному количеству испытателей. Отмечается, что программа предварительной оценки WhatsApp достигла возможного максимума участников и принять в ней участие новым пользователям теперь невозможно.