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Россия спустя полвека отправила станцию на Луну

Источник:
РБК
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Россия запустила к Луне автоматическую станцию «Луна-25» — это первая за почти полвека отечественная экспедиция к спутнику Земли.

Запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области. Ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» на суборбитальную траекторию.

Затем «Фрегат» перешел на орбиту высотой около 200 километров, сделал примерно полвитка вокруг Земли и отправил станцию на траекторию перелета к Луне.

«Автоматическая станция "Луна-25 " взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат"», — заявили в «Роскосмосе».

Через пять суток станция выйдет на круговую околополярную орбиту Луны высотой 100 километров, где проведет еще от трех до семи суток для выбора оптимального места посадки в районе Южного полюса.

Далее будет сформирована эллиптическая посадочная орбита с минимальной высотой 18 километров. Затем станция совершит посадку в районе Южного полюса Луны. Она запланирована с 21 по 24 августа.

Прошлая отечественная автоматическая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.

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