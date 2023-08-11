Популярные SSD стали массово выходить из строя

Пользователи внешних SSD SanDisk столкнулись с массовыми сбоями в работе. Western Digital, владеющая брендом SanDisk, предприняла попытки устранить проблему с помощью выпуска прошивки, но проблемы не прекратились.

Журналист The Verge Вьеран Павич, столкнувшийся с проблемой, отметил, что проблемы возникают даже на новых SSD, приобретенных недавно. При этом ответы со стороны Western Digital на вопросы о причинах и обстоятельствах проблемы остаются неясными.

Ситуация обострилась до такой степени, что редакция популярного ресурса PetaPixel приняла решение отказаться от продукции SanDisk. Подозрения вызвала стратегия компании, начавшей продажу накопителей со значительными скидками, вызывая недоверие у пользователей.

Сведения о том, что Western Digital выпускает меньше дисков, чем обычно, только усугубляют аномальную ситуацию вокруг SSD SanDisk.

HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?

SSD (Solid State Drive) — это тип электронного накопителя, использующего флеш-память для хранения данных. В отличие от традиционных жестких дисков (HDD), SSD не содержит движущихся частей, что обеспечивает более быструю скорость чтения и записи данных, а также повышенную надежность.