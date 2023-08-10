НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Какой уровень сахара опасен для сердца

Источник:
The Lancet Regional Health
339 0

Повышение уровня сахара в крови связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50%, в том числе для людей без диабета, выяснили ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В свое исследование они включили людей с нормальным уровнем сахара в крови, людей с преддиабетом и с диабетом. Оказалось, что мужчины и женщины без диабета, но с умеренно повышенным уровнем сахара в крови имели повышенный на 30-50% риск наличия сердечно-сосудистого заболевания.

В целом чем ниже был уровень сахара, тем меньше был риск сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с диабетом риск был вдвое выше, чем у людей без него. Однако выводы нельзя применить к диабету первого типа, поскольку люди с этим заболеванием не были включены в анализ.

Участники были классифицированы по следующим интервалам уровня сахара: низкий нормальный (<35 ммоль/моль, или <5,5%), нормальный (35–41 ммоль/моль, или 5,5–5,9%), преддиабет (42–47 ммоль, или 6,0–6,4%), недиагностированный диабет (48 ммоль/моль, или 6,5%) или диагностированный диабет.

Исследователи отметили, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить с помощью поддержания здорового веса и более широкого использования препаратов для снижения уровня холестерина и лекарств от повышенного давления.

Еще по теме
Новый штамм коронавируса «Эрис» обнаружили в России
Ученые перечислили критерии полезной порнографии
Назван самый легкий способ сохранить здоровье в жару
Установлено неприятное влияние сахарозаменителей
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза
42
«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»
32
Российский танкер получил пробоину после атаки дрона
27
Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии
26
СМИ узнали об обсуждении нового мирного плана по Украине