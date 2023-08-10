Какой уровень сахара опасен для сердца

Повышение уровня сахара в крови связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50%, в том числе для людей без диабета, выяснили ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В свое исследование они включили людей с нормальным уровнем сахара в крови, людей с преддиабетом и с диабетом. Оказалось, что мужчины и женщины без диабета, но с умеренно повышенным уровнем сахара в крови имели повышенный на 30-50% риск наличия сердечно-сосудистого заболевания.

В целом чем ниже был уровень сахара, тем меньше был риск сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с диабетом риск был вдвое выше, чем у людей без него. Однако выводы нельзя применить к диабету первого типа, поскольку люди с этим заболеванием не были включены в анализ.

Участники были классифицированы по следующим интервалам уровня сахара: низкий нормальный (<35 ммоль/моль, или <5,5%), нормальный (35–41 ммоль/моль, или 5,5–5,9%), преддиабет (42–47 ммоль, или 6,0–6,4%), недиагностированный диабет (48 ммоль/моль, или 6,5%) или диагностированный диабет.

Исследователи отметили, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить с помощью поддержания здорового веса и более широкого использования препаратов для снижения уровня холестерина и лекарств от повышенного давления.