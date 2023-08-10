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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия подготовилась к полноценному наступлению

Источник:
РИА Новости
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Российская армия готова к полноценному наступлению, но активная оборона сейчас выгоднее, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республике Ян Гагин.

«Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти. Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих <…> мы готовы и к наступлению, и к обороне», — сказал он.

Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил Гагин. «Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед», — отметил советник.

Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Однако российская армия успешно отражает все удары ВСУ. Эксперты отмечают, что Запад все чаще демонстрирует разочарование результатами боевых действий.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

urbasik

А ведь товарищ Сталин отправил в Китай тысячу предриятий без пробега и безвозмездно.

ball-n-wall

Враги они и есть враги, американцы..

Alhazred

Сказать то больше нечего? Вот и отвали)))

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))