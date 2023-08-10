Российская армия готова к полноценному наступлению, но активная оборона сейчас выгоднее, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республике Ян Гагин.

«Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти. Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих <…> мы готовы и к наступлению, и к обороне», — сказал он.

Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил Гагин. «Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед», — отметил советник.

Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Однако российская армия успешно отражает все удары ВСУ. Эксперты отмечают, что Запад все чаще демонстрирует разочарование результатами боевых действий.