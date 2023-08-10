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Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям

Источник:
TelecomDaily
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Microsoft после 30 сентября 2023 года не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services.

«Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России», — отмечается в сообщении.

Компания подчеркнула, что из-за введенного ограничения российские владельцы подписок на программы и сервисы Microsoft после 30 сентября не смогут их продлить.

При этом все активные на указанную дату подписки продолжать действовать в течение их оставшегося срока, однако продлить их будет нельзя.

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Топ комментариев

urbasik

А ведь товарищ Сталин отправил в Китай тысячу предриятий без пробега и безвозмездно.

ball-n-wall

Враги они и есть враги, американцы..

Alhazred

Сказать то больше нечего? Вот и отвали)))

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))