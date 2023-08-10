Новый штамм коронавируса «Эрис» обнаружили в России

В России обнаружены 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 «Эрис», сообщает в пресс-службе Роспотребнадзора.

Случаи заражения фиксировались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. На новый вариант пришлось 0,24% от всех случаев инфицирования.

«Эрис» отличается большей заразностью и способностью обходить выработавшийся иммунитет, предупредило ведомство. Новый вариант пока не получил широкого распространения в России, однако может осложнить эпидемиологическую ситуацию по COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла EG.5 в перечень вариантов под наблюдением.