Описан идеальный вариант ужина перед сексом

Идеальный ужин перед ночью любви должен быть легким — как по блюдам, так и алкоголю, рассказал врач-сексолог Олег Гулько.

По словам специалиста, из алкоголя следует отдать предпочтение шампанскому в символическом количестве. Что касается продуктов-афродизиаков, то наука не нашла подтверждающих эффектов от них именно в день приема, напомнил сексолог.

«Но можно использовать их в постоянном рационе, так как здоровое питание, содержащее витамины и микроэлементы, поможет всегда поддерживать организм в хорошем состоянии. Это поможет и в сексе», — отметил Гулько.

Эксперт уточнил, что афродизиакам приписывают возбуждающие и стимулирующие свойства. Но если после ужина у пары планируется первый секс, то лучше отдать предпочтение успокаивающим средствам.

«Как показывают истории моих клиентов, если что-то не получается на такой встрече, то это прямое следствие тревоги. Поэтому в народных рекомендациях и появился алкоголь, так как он в момент приема может устранить подобные переживания», — пояснил сексолог.

Однако алкоголь как средство помощи в таких обстоятельствах — ненадежный компонент. Лучше сделать ставку на создание подходящей атмосферы, которая позволит расслабиться и настроиться на последующий интим, подытожил Гулько.