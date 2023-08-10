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Многодетным предложили четырехдневную рабочую неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Родителям в многодетных семьях предложили ввести четырехдневную рабочую неделю с сохранением установленной зарплаты, соответствующий законопроект подготовила фракция ЛДПР, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

«Такая мера позволит родителям уделять больше внимания здоровью, воспитанию детей, чаще проводить время с семьей», — прокомментировал партийную инициативу Слуцкий в своем телеграм-канале.

По словам Слуцкого, многие семьи не готовы ко второму или третьему ребенку, так как переживают, что не будут успевать выполнять все свои обязанности. Сокращение рабочей недели позволит достичь баланса между самореализаций, работой и воспитанием новых поколений.

«Государство должно предоставлять возможности и преференции, чтобы каждый еще на этапе планирования задавался целью воспитать трех или четырех детей», — подчеркнул глава ЛДПР.

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