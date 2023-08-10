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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные инструкторы не смогли ничему научить украинских солдат

Источник:
РИА Новости
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Западные инструкторы из-за отсутствия у них боевого опыты оказались неспособны подготовить украинских солдат для ожесточенных боев с российскими войсками, заявила обозреватель Изобель Кошив.

«Украинские солдаты оказываются неподготовленными к реалиям конфликта <...> из-за несоответствия между натовской и внутренней боевой подготовкой», — приводит РИА Новости заявление обозревателя.

Кошив отметила, что бойцы 41 фронтовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разговоре с ней раскритиковали профессиональный уровень западных инструкторов. «Они не понимают, с каким врагом мы воюем», — процитировала обозреватель украинских солдат.

По их словам, в ходе обучения инструкторы НАТО слишком большое внимание уделяют примерам из операций на Ближнем Востоке, а именно зачистке помещений и выявлении боевиков среди мирного населения.

«Я не хочу ничего сказать против наших партнеров, но они не совсем понимают нашу ситуацию и то, как мы воюем, поэтому основное обучение и комплексная подготовка происходят здесь [на Украине]», — заявил Кошив сержант украинской армии с позывным «Голландец».

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