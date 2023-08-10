Анна Хилькевич стала ведущей телевикторины

Актриса Анна Хилькевич стала ведущей викторины «Дороже денег», телешоу будет выходить на канале ТВ-3.

Викторина «Дороже денег» будет содержать элемент интриги. Дело в том, что участники, отвечая на вопросы, будут зарабатывать деньги, чтобы отдать их достойному, нуждающемуся в финансах человеку.

Съемочная группа будет незаметно наблюдать за этими героями в течение всей программы, а в конце раскроет ничего не подозревающим людям секрет: их близкие поведали их истории телезрителям и выиграли для них серьезную сумму в благодарность за добрые поступки.

Съемки викторины «Дороже денег» уже стартовали, шоу будут показывать на канале ТВ-3, но дата премьеры еще не объявлена.