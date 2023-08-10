МИД России обвинил Microsoft в помощи Украине

Американская корпорация Microsoft действует во вред России, оказывая поддержку киевскому режиму, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин

«Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству.

По его словам, «с самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны».

«Более того, она регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы», — отметил Галузин, добавив, что «никаких доказательств не приводится, а факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчивают».

Все это лишний раз свидетельствует о том, что «детище Билла Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», заключил замглавы МИД России.