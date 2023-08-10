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Число пропавших без вести в Сергиевом Посаде выросло до 12

Источник:
ТАСС
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Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что девять человек числятся пропавшими без вести. «По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека, 8 находятся в стационаре. Одна женщина ранее скончалась в больнице.


Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода.

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ЧП #Происшествия
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