Число пропавших без вести в Сергиевом Посаде выросло до 12

Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что девять человек числятся пропавшими без вести. «По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека, 8 находятся в стационаре. Одна женщина ранее скончалась в больнице.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода.