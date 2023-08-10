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Астролог объяснила, как младенец предскажет будущее семьи

Источник:
Sibnet.ru
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Младенец до трех месяцев может предсказать будущее всей семьи, чтобы его узнать надо внимательно фиксировать события, сообщила Sibnet.ru астролог Юлия Гикис.

«Когда ребенок родился, в течении трех первых месяцев его жизни происходили какие-то события в вашей семье, то эти события будут повторяться. Все дело в том, что один день новорожденного до трех месяцев равняется одному году его жизни», — сказала астролог.

Если на третий день от рождения малыша переехали на новую квартиру, значит в его три года возможен снова переезд. Если на 30 день от рождения малыш закашлял, значит ему в 30 лет нужно серьезно относиться к собственному здоровью.

«События происходят один в один. Бывают случаи, когда до родов родители покупали новую квартиру или переезжали в другой город. Тогда это все случится вновь на первом году жизни ребенка. Совет — записывайте события, которые происходят в вашей семье: болячки, смерти родственников, переезды, разводы», — сказала Гикис.

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