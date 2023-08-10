Blizzard запретила россиянам бесплатно скачивать Overwatch 2 в Steam

Activision Blizzard объявила о готовящемся выпуске игры Overwatch 2 на платформе Steam, однако игроки из России и Беларуси столкнутся с определенными ограничениями.

Как сообщается в базе данных SteamDB, компания Blizzard приняла решение запретить активацию Overwatch 2 и внутриигровые покупки для пользователей из России и Беларуси с 8 августа.

Для обхода блокировки можно использовать VPN. Он позволит зайти на страницу игры и нажать кнопку «Играть». Однако игра требует наличие активного профиля Battle.net для полноценного запуска.

Релиз Overwatch 2 на платформе Steam состоится 10 августа в 22:00 по московскому времени.