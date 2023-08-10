Китай отправит в Россию тысячу подержанных автомобилей

Одна из китайских логистических компаний до конца года поставит в Россию 1 тысячу подержанных автомобилей, сообщил ее представитель Гэ Синь.

Большая часть экспортируемых в РФ машин будет с пробегом и не старше пяти лет, некоторые без пробега, цитируют РИА Новости Гэ Синя.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что пока сложно оценить качество автомобилей на китайском вторичном рынке.

«У китайской стороны нет систем осмотра автомобиля, в то время как на японском вторичном рынке все машины шли через аукционы, где проходили строгий осмотр.», — прокомментировал «Российской газете» Моржаретто.

Компания «БН-Моторс» в июне привезла партию китайских автомобилей с пробегом. Это были модели Geely, Chery и Haval с пробегом 30-40 тысяч километров и на 30-40% дешевле, чем новые аналогичные, рассказывал руководитель Алексей Подщеколдин сайту «Китайские автомобили».