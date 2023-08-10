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Xiaomi анонсировала новое поколение фитнес‑браслетов

Источник:
Sibnet.ru
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фитнес-браслет Mi Band 8 Pro
Фото: Xiaomi

Xiaomi анонсировала на своей странице в Weibo фитнес-браслет Mi Band 8 Pro. Устройство обещает новый уровень функциональности и комфорта для любителей активного образа жизни.

Основными особенностями Mi Band 8 Pro станут его крупный дисплей и тонкая рамка, что обеспечит более удобный и привлекательный внешний вид. Ожидается, что он будет превосходить предшественника, Mi Band 7 Pro, во многих аспектах.

Браслет будет обладать широким спектром функций, включая всегда включенный экран, встроенный GPS, чип NFC для бесконтактных платежей и улучшенные датчики ЧСС и SpO2 для мониторинга здоровья. Более продолжительная автономность батареи также станет одним из плюсов новой модели.

Подробные характеристики браслета расскажут на официальной премьере Mi Band 8 Pro, она состоится 14 августа. Там же будут показаны гигантский флагманский планшет Xiaomi Pad 6 Max 14 и складной смартфон Mix Fold 3.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!

nicollaich

Надо показать г. Селенски список государств, где наступил мир в 21-м веке благодаря сша. Мир от слова...

scorpion2777

Способности может и есть, умственных нетути.