Xiaomi представила мощный планшет‑гигант

Xiaomi представила на своей странице в Weibo гигантский планшет Xiaomi Pad 6 Max 14 с 14-дюймовым экраном. Компания уверена, что он перевернет представление о мобильных устройствах.

Планшет Xiaomi Pad 6 Max 14 выделяется дизайном, вдохновленным популярной серией смартфонов Xiaomi 13. Он получил симметричные рамки и плоский металлический корпус, что создало современный и элегантный внешний вид.

Характеристики и начинка планшета пока остаются под секретом, вероятно, что Xiaomi Pad 6 Max 14 будет оснащен мощным чипом Snapdragon 8+ Gen 1, что гарантирует быструю и плавную работу. Ожидается также наличие ОЗУ LPDDR5 и ПЗУ UFS 3.1, что ускорит скорость загрузки приложений и обеспечит широкие возможности хранения данных.

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Презентация Xiaomi Pad 6 Max 14 намечена на 14 августа, где ожидается, что компания раскроет все детали о новинке. Это событие также будет включать в себя представление и других продуктов, включая долгожданный складной смартфон Xiaomi MIX Fold 3.