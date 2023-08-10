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Врач назвала полезный перекус к кофе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Julius Schorzman / CC BY-SA 2.0

Кофе выводит кальций из костей, поэтому любителям бодрящего напитка стоит добавлять в рацион сыр, творог, инжир, например, в качестве перекуса к кофе, сообщила врач-генетик, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох.

Ежедневная чашка кофе улучшает чувствительность к инсулину и снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Есть данные о том, что кофе уменьшает риск развития цирроза печени. Но кофеин может вызывать тахикардию и сужение сосудов.

«Кофеин способен выводить кальций из костей. При высоком уровне потребления кофе следует добавить в рацион продукты, богатые кальцием (сыр, творог, брокколи, инжир, фисташки, миндаль, мак, кунжут)», — сказала изданию «Наука в Сибири» Кох.

Кофе содержит дубильные вещества, поэтому не рекомендуется пить его натощак, при язвенной болезни и обострении хронического гастрита. Большое количество кофе также может быть причиной диареи, бессонницы, головной боли. Кофе нежелателен при подагре.  

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