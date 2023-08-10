Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза

«Уралвагонзавод» и «Высокоточные комплексы» с начала специальной военной операции нарастили выпуск бронетехники в четыре раза, сообщил замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее», — сказал РИА Новости Артяков.

УВЗ и «Высокоточные комплексы» выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы «Мста-С» и другую технику.

По словам Артякова, с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО выросли в 20 раз.