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Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза

Источник:
Sibnet.ru
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Танки Т-90М на «Уралвагонзаводе»
Фото: © «Уралвагонзавод»

«Уралвагонзавод» и «Высокоточные комплексы» с начала специальной военной операции нарастили выпуск бронетехники в четыре раза, сообщил замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее», — сказал РИА Новости Артяков.

УВЗ и «Высокоточные комплексы» выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы «Мста-С» и другую технику.

По словам Артякова, с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО выросли в 20 раз.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!

nicollaich

Надо показать г. Селенски список государств, где наступил мир в 21-м веке благодаря сша. Мир от слова...

scorpion2777

Способности может и есть, умственных нетути.