НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Определен пол котят барса в Саяно‑Шушенском заповеднике

Источник:
Sibnet.ru
233 0
Снежный барс
Снежный барс
Фото: © Саяно-Шушенский заповедник

Специалисты смогли определить пол котят снежного барса, рожденных в 2022 году, в Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае, это оказались два мальчика и девочка, сообщает пресс-служба нацпарка.

Барсов различают по рисунку из пятен на шкуре. Для каждой особи выбирают приметные комбинации колец и розеток, которые расположены на морде, хвосте, боках или лапах животного.

«Установить пол можно только по фотографиям определенного ракурса. Сейчас можно с уверенностью сказать, что два котенка – самцы, а один – самка», — рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Снежные барсы ведут сумеречный образ жизни, но могут поддерживать активность и днем. На полученных фотографиях и видеозаписях ирбисы в предрассветные часы обследуют маркировочную точку.

Один из барсов с любопытством проверяет на прочность фоторегистратор, пока другой отдыхает в тени. Потом начинает позировать молодая самка снежного барса — она с легкостью запрыгнула на дерево, играла и затачивала свои коготки.

Еще по теме
Обезьяна научилась играть в Minecraft
Сразу четверых ирбисов засняли на Шапшальском хребте Алтая
Существо из ночных кошмаров выбросило на пляж
Подсевшие на кокаин акулы появились у берегов США
смотреть все
Жизнь #Звери #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Кремль пообещал взять под контроль всю территорию России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»
32
Российский танкер получил пробоину после атаки дрона
26
СМИ узнали об обсуждении нового мирного плана по Украине
25
Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза
23
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России