Определен пол котят барса в Саяно‑Шушенском заповеднике

Специалисты смогли определить пол котят снежного барса, рожденных в 2022 году, в Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае, это оказались два мальчика и девочка, сообщает пресс-служба нацпарка.

Барсов различают по рисунку из пятен на шкуре. Для каждой особи выбирают приметные комбинации колец и розеток, которые расположены на морде, хвосте, боках или лапах животного.

«Установить пол можно только по фотографиям определенного ракурса. Сейчас можно с уверенностью сказать, что два котенка – самцы, а один – самка», — рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Снежные барсы ведут сумеречный образ жизни, но могут поддерживать активность и днем. На полученных фотографиях и видеозаписях ирбисы в предрассветные часы обследуют маркировочную точку.

Один из барсов с любопытством проверяет на прочность фоторегистратор, пока другой отдыхает в тени. Потом начинает позировать молодая самка снежного барса — она с легкостью запрыгнула на дерево, играла и затачивала свои коготки.