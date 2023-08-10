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Конгрессмен обвинил семью Байдена в получении денег из России

Источник:
Sibnet.ru
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Семья американского президента Джо Байдена во время его вице-президентства получала незаконные выплаты на сумму более 20 миллионов долларов, в том числе от бизнесменов из России, Украины и Казахстана, заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгрессе США Джеймс Комер.

«Комитет на данный момент установил наличие выплат на сумму более 20 миллионов долларов от иностранных источников семье Байдена и их бизнес-партнерам», — следует из опубликованного Комером меморандума о банковских документах.

Утверждается, что речь идет о средствах, переведенных в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной, бизнесменом из Казахстана Кенесом Ракишевым через подставные компании сыну Байдена Хантеру и его бизнес-партнеру Девону Арчеру. Батурина якобы перевела 3,5 миллиона долларов.

«Во время вице-президента Джо Байдена Хантер Байден продавал его как "бренд", чтобы получить миллионы от олигархов в РФ, Казахстане и Украине... Ясно, что Джо Байден знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть "брендом", который использовался для обогащения семьи Байдена, когда тот был вице-президентом США», — заявил Комер.

В Белом доме регулярно комментируют, что Байден никогда не имел отношения к бизнесу сына. «Я никогда ни с кем не говорил о делах», — ответил президент на вопрос журналиста Fox News Питера Дуси о деловых связях Байдена и его сына Хантера.

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