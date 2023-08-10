Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи.
«Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это
преступление не останется безнаказанным. Совет безопасности в ближайшие минуты
проведет встречу в президентском дворце», — написал действующий глава
государства Гильермо Лассо в соцсети X (ранее Twitter).
Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову. По
предварительным данным, нападавших было несколько.
Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в
Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал
четвертое-пятое место. Вильявисенсио получал угрозы в свой адрес за несколько
недель до покушения.
Лассо в мае назначил выборы для роспуска парламента. По
словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают
правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был
истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.