Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи.

«Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным. Совет безопасности в ближайшие минуты проведет встречу в президентском дворце», — написал действующий глава государства Гильермо Лассо в соцсети X (ранее Twitter).

Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место. Вильявисенсио получал угрозы в свой адрес за несколько недель до покушения.

Лассо в мае назначил выборы для роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.