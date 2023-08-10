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Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. 

«Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным. Совет безопасности в ближайшие минуты проведет встречу в президентском дворце», — написал действующий глава государства Гильермо Лассо в соцсети X (ранее Twitter).

Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько.  

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место. Вильявисенсио получал угрозы в свой адрес за несколько недель до покушения.

Лассо в мае назначил выборы для роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах. 

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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!

nicollaich

Надо показать г. Селенски список государств, где наступил мир в 21-м веке благодаря сша. Мир от слова...

scorpion2777

Способности может и есть, умственных нетути.