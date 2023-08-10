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МИД России назвал условие для мирных переговоров с Украиной

Источник:
ТАСС
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Мирное урегулирование на Украине возможно лишь после того, как Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сказал Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, для урегулирования должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

«Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, по сути, «никакого отношения к мирному урегулированию не имеет, а представляет собой набор ультиматумов России с требованием о капитуляции».

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Политика #Мир
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