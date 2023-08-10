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Девять человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Источник:
Sibnet.ru
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Девять человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщили в экстренных службах.

«На данный момент не известна судьба девяти человек», — сказал ТАСС источник в экстренных службах. Число пострадавших увеличилось до 60, уточнил он.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва. «Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется», — написал он в своем телеграм-канале.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания.

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