Девять человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Девять человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщили в экстренных службах.

«На данный момент не известна судьба девяти человек», — сказал ТАСС источник в экстренных службах. Число пострадавших увеличилось до 60, уточнил он.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва. «Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется», — написал он в своем телеграм-канале.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания.