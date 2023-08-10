Ужасную экранку «Барби» показали в российском кинотеатре

Фильм «Барби» начали показывать в кинотеатре под открытым небом в Тюмени, но премьера омрачилась ужасным качеством картины.

Зрителям показали «экранку с многоголосой озвучкой и рекламой букмекерской конторы», сообщил кинокритик Илья Доленко в телеграм-канале. Он назвал премьеру «пробитым тюменским дном».

Официальной премьеры «Барби» в России не было из-за санкций, введенных после начала СВО. Тем не менее российские кинотеатры находят способы показать громкие голливудские новинки.

Ожидается, что «Барби» в приемлемом качестве российские кинотеатры смогут показать лишь тогда, когда за рубежом фильм появится на онлайн-платформах.