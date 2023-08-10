НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ужасную экранку «Барби» показали в российском кинотеатре

Источник:
Sibnet.ru
269 3
Фото: © кадр из фильма «Барби»

Фильм «Барби» начали показывать в кинотеатре под открытым небом в Тюмени, но премьера омрачилась ужасным качеством картины.

Зрителям показали «экранку с многоголосой озвучкой и рекламой букмекерской конторы», сообщил кинокритик Илья Доленко в телеграм-канале. Он назвал премьеру «пробитым тюменским дном».

Официальной премьеры «Барби» в России не было из-за санкций, введенных после начала СВО. Тем не менее российские кинотеатры находят способы показать громкие голливудские новинки.

Ожидается, что «Барби» в приемлемом качестве российские кинотеатры смогут показать лишь тогда, когда за рубежом фильм появится на онлайн-платформах.

Еще по теме
Новая «Леди Баг» вышла в российский прокат
Второй сезон сериала «Черная весна» частично создаст ИИ
Умер переводчик и писатель Леонид Володарский
Кончаловский закончил съемки сериала про Октябрьскую революцию
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Кремль пообещал взять под контроль всю территорию России
Обсуждение (3)
Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

nicollaich

Надо показать г. Селенски список государств, где наступил мир в 21-м веке благодаря сша. Мир от слова...