Новая «Леди Баг» вышла в российский прокат

Французский мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» вышел в российский прокат в четверг, 10 августа. Среди других перспективных новинок — австралийский хоррор и коррейский триллер.

Мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» рассказывает о девочке Маринетт и мальчике Адриан, которые превращаются в супергероев, чтобы спасти мир.

Анимация собрала на предпродаже билетов больше 19 миллионов рублей и претендует занять лидирующее место в прокате среди новинок уикенда.

Также среди перспективных новинок австралийский фильм ужасов «Два, три, демон, приди!». Это фильм о группе подростков, которая во время вечеринки устраивает спиритический сеанс.

В корейском триллере «Импостер», который также стартует в российском прокате в четверг, главный герой Сюнсукэ Кавамура — молодой успешный карьерист, у ног которого весь мир. Возвращаясь домой с мальчишника накануне собственной свадьбы, он падает в люк.

Из российских картин в прокат выходит только драма «Почти как все». Фильм расскажет о приключениях друзей Димы и Айсена. Дима после ДТП не может ходить, а Айсен поможет ему жить полной жизнью.