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Сервисы Trello и Jira отключат российские аккаунты

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчик программного обеспечения Atlassian предупредил в рассылке для пользователей своих сервисов из России и Белоруссии о предстоящем принудительном отключении аккаунтов, зарегистрированных в этих странах.

Пользователям дали 30 дней на подготовку, после чего состоится отключение аккаунтов. Компания отметила, что клиенты из России и Белоруссии смогут экспортировать свои данные до истечения отведенного срока.

Atlassian владеет Jira, Trello, Confluence, Bitbucket, Sourcetree, Bamboo, Crucible, Statuspage, Opsgenie и другими сервисами для организации совместной работы. Самые известные из них — система отслеживания ошибок Jira, система совместной работы Confluence и сервис для управления проектами Trello.

В марте 2022 года Atlassian остановила свой бизнес в России. После этого некоторые пользователи начали жаловаться на блокировку профилей. В октябре 2022 года представители компании уточнили, что полностью свернули свою деятельность в России.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

scorpion2777

Способности может и есть, умственных нетути.