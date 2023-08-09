Сервисы Trello и Jira отключат российские аккаунты

Разработчик программного обеспечения Atlassian предупредил в рассылке для пользователей своих сервисов из России и Белоруссии о предстоящем принудительном отключении аккаунтов, зарегистрированных в этих странах.

Пользователям дали 30 дней на подготовку, после чего состоится отключение аккаунтов. Компания отметила, что клиенты из России и Белоруссии смогут экспортировать свои данные до истечения отведенного срока.

Atlassian владеет Jira, Trello, Confluence, Bitbucket, Sourcetree, Bamboo, Crucible, Statuspage, Opsgenie и другими сервисами для организации совместной работы. Самые известные из них — система отслеживания ошибок Jira, система совместной работы Confluence и сервис для управления проектами Trello.

В марте 2022 года Atlassian остановила свой бизнес в России. После этого некоторые пользователи начали жаловаться на блокировку профилей. В октябре 2022 года представители компании уточнили, что полностью свернули свою деятельность в России.