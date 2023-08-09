Потенциально опасный астероид приблизится к Земле

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) подлетит к Земле на расстояние в 6 миллионов километров. Размеры космического тела превышают девять футбольных полей.

Максимальное сближение астероида и нашей планеты произойдет 23 августа, сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA. Отмечается, что сейчас объект движется со скоростью 14,25 километра в секунду.

Астероид 6037 (1988 EG) был обнаружен еще в марте 1988 года, небесное тело относится к группе Аполлона. По расчетам ученых, диаметр астероида составляет порядка 960 метров, его траектория пересекает орбиту Земли.

В будущем 6037 (1988 EG) сблизится с Землей еще сильнее — так, 28 февраля 2041 года расстояние между астероидом и планетой составит примерно 3,65 миллиона километров.