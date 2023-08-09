Ученые перечислили критерии полезной порнографии

Социологи из Сиднейского университета в Австралии назвали критерии здоровой порнографии, которая не вредит психике и не нарушает восприятие секса.
Просмотр контента для взрослых в ряде случаев приводит к развитию компульсивного сексуального поведения, непринятию своего тела, неправдоподобному представлению о сексе. Порно также может одобрять насилие по отношению к женщинам.
Чтобы избежать негативных последствий от просмотра порно, необходимо отдавать предпочтение контенту с определенными критериями. В частности, фильм должен быть снят с соблюдением этических норм.
Также важно, чтобы в порнофильме были показаны разные типы телосложения участников акта. Еще один критерий здорового порно — отсутствие принудительного секса, партнеры должны подтвердить свое согласие.
Кроме этого, в фильме должны быть показаны разнообразные сексуальные практики для достижения оргазма. Потребление подобного контента будет безопасным и даже принесет пользу, отметили ученые.