НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые перечислили критерии полезной порнографии

Источник:
The Conversation
478 3

Социологи из Сиднейского университета в Австралии назвали критерии здоровой порнографии, которая не вредит психике и не нарушает восприятие секса.

Просмотр контента для взрослых в ряде случаев приводит к развитию компульсивного сексуального поведения, непринятию своего тела, неправдоподобному представлению о сексе. Порно также может одобрять насилие по отношению к женщинам.

Чтобы избежать негативных последствий от просмотра порно, необходимо отдавать предпочтение контенту с определенными критериями. В частности, фильм должен быть снят с соблюдением этических норм.

Также важно, чтобы в порнофильме были показаны разные типы телосложения участников акта. Еще один критерий здорового порно — отсутствие принудительного секса, партнеры должны подтвердить свое согласие.

Кроме этого, в фильме должны быть показаны разнообразные сексуальные практики для достижения оргазма. Потребление подобного контента будет безопасным и даже принесет пользу, отметили ученые.

Еще по теме
Назван самый легкий способ сохранить здоровье в жару
Установлено неприятное влияние сахарозаменителей
Врач перечислила симптомы перегрева организма в жару
Раннее пробуждение ночью оказалось опасным симптомом
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Кремль пообещал взять под контроль всю территорию России
Обсуждение (3)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

scorpion2777

Способности может и есть, умственных нетути.