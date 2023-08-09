Названа дата запуска цифрового рубля

Реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц стартуют 15 августа, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Этот пилот будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рубля между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях», — пояснила она.

Все 13 банков, изъявившие желание участвовать в запуске цифрового рубля, уже прошли подготовительные мероприятия. Граждане, которые являются клиентами банков-участников пилота цифрового рубля, через какое-то время смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с ним для граждан будут бесплатными.

Цифровые счета откроются на платформе ЦБ РФ, банки смогут заводить клиентам счета цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания. Владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.