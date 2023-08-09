Шойгу обвинил Польшу в намерении оккупировать Западную Украину

Варшава собирается создать регулярное польско-украинское боевое соединение для последующей оккупации Западной Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Польша стала «главным инструментом антироссийской политики США», приводит РИА Новости заявление Шойгу.

По его словам, польские власти намерены построить «самую мощную армию в Европе» и для этого начали в больших количествах покупать оружие у Вашингтона и его партнеров — Великобритании и Южной Кореи.

«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути для последующей оккупации этой территории», — добавил Шойгу.

Он отметил, что «угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли».