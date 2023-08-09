Назван самый легкий способ сохранить здоровье в жару

Самый эффективный способ минимизировать вредное влияние жары на здоровье — послеобеденный сон, так называемая сиеста, выяснили ученые из Австралийского национального университета.

В некоторых случаях экстремально высокие температуры могут привести к летальному исходу из-за сердечного приступа, поскольку сердцу в сильную жару приходится работать интенсивнее. В целом жара считается крайне вредной для здоровья.

Сиеста помогает организму физиологически адаптироваться к жаре — на подобную акклиматизацию требуется около 15 дней. Во время послеобеденного сна тело восстанавливает силы, стабилизирует работу систем, влияние жары на организм снижается.

При этом другие способы избавления от жары, например, кондиционеры, не обладают подобным эффектом. Их использование может сделать людей более уязвимыми при выходе на улицу в дни, когда температура выше обычного.