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Вышел трейлер фильма «Крецул» про российского дзюдоиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Крецул» основан на реальных событиях, произошедших с мастером спорта по дзюдо Олегом Крецулом.

В возрасте 22 лет вице-чемпионом Европы и участником Олимпиады в Атланте, Олег Крецул попадает в аварию, которая делит его жизнь на до и после. Незадолго до этого он отыграл свадьбу, и молодая жена погибла. Олег выживает, но остается слепым. Друг детства Виталий помогает Олегу вернуться в спорт.

Главные роли в спортивной драме исполнили Никита Волков и Сергей Волков. Также в фильме снялись Владимир Гарцунов, Ольга Софрикова, Максим Севриновский.

Фильм «Крецул» участвует в конкурсе полнометражного дебютного кино калининградского фестиваля «Короче». Онлайн-премьера состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink.

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