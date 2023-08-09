Вышел трейлер фильма «Крецул» про российского дзюдоиста

Фильм «Крецул» основан на реальных событиях, произошедших с мастером спорта по дзюдо Олегом Крецулом.

В возрасте 22 лет вице-чемпионом Европы и участником Олимпиады в Атланте, Олег Крецул попадает в аварию, которая делит его жизнь на до и после. Незадолго до этого он отыграл свадьбу, и молодая жена погибла. Олег выживает, но остается слепым. Друг детства Виталий помогает Олегу вернуться в спорт.

Главные роли в спортивной драме исполнили Никита Волков и Сергей Волков. Также в фильме снялись Владимир Гарцунов, Ольга Софрикова, Максим Севриновский.

Фильм «Крецул» участвует в конкурсе полнометражного дебютного кино калининградского фестиваля «Короче». Онлайн-премьера состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink.