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Американский боксер сменил имя в честь Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Боксер Кевин Джонсон
Фото: © @kevinkingpinjohnson

Американский боксер Кевин Джонсон сменил имя в честь президента России Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина», — цитируют Джонсона «Известия».

Он добавил, что это сделало его русским на 100%.

Джонсон — американский боксер-профессионал, выступающий в тяжелом весе. Он провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед.

В апреле Джонсон победил российского боксера Вячеслава Дацика на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и после боя заявил, что хочет жить в России.

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mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!