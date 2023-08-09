Американский боксер сменил имя в честь Путина

Американский боксер Кевин Джонсон сменил имя в честь президента России Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина», — цитируют Джонсона «Известия».

Он добавил, что это сделало его русским на 100%.

Джонсон — американский боксер-профессионал, выступающий в тяжелом весе. Он провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед.

В апреле Джонсон победил российского боксера Вячеслава Дацика на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и после боя заявил, что хочет жить в России.