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Взрыв прогремел на оптико‑механическом заводе в Подмосковье

Источник:
Sibnet.ru
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Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, сообщили в экстренных службах.

«От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По предварительной информации экстренных служб, на объекте взорвался ангар с пиротехникой.

Количество пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 31, из них трое получили тяжелые ранения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, всего в больницу доставлены 19 человек. О погибших информации нет.

«ЧП произошло в 10.40 (мск) в металлическом ангаре 40 на40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад», — отметил Воробьев.


Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса, сообщил РИА Новости источник. Сейчас на заводе объявлена тотальная эвакуация, сообщили в телеграм-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.

«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На Загорском оптико-механическом заводе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — говорится в сообщении.

АО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!