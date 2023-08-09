Второй сезон сериала «Черная весна» частично создаст ИИ

Сериал «Черная весна» получит продолжение, во втором сезоне визуальную часть проекта создаст искусственный интеллект, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Черная весна» — молодежная драма о компании подростков, которые создают закрытый дуэльный клуб. Возродив старую и опасную традицию, для участников клуба каждый новый поединок становится испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся исполнили Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Николай Фоменко, Сергей Гилев, Олег Чугунов, Даниил Воробьев, Иван Лаврухин, Александр Яценко.

Визуальный мир для сериала создадут с помощью передовых нейросетевых технологий. В работе над продолжением будут использованы Stable Diffusion, Midjourney и другие инструменты, которые позволят создать уникальные раскадровки на основе образов главных героев из первого сезона и абсолютно новые локации и окружающую действительность — для второго.