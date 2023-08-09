Как пересдать ЕГЭ в 2023 году

Школьники, не сумевшие набрать минимальные для получения аттестата баллы на ЕГЭ, смогут пересдать экзамены с 4 по 23 сентября в ходе дополнительного периода государственной итоговой аттестации.

Чтобы выпускник 11-класса мог получить аттестат о среднем общем образовании, ему необходимо сдать два экзамена: русский язык и математику профильного или базового уровня.

Сдать русский язык можно будет 6 сентября, а математику — 12 сентября. 19 сентября предусмотрен резервный день для тех, кто по уважительной причине не смог явиться на экзамен, рассказали «Российской газете» в Минпросвещения.

Пересдать предметы по выбору в сентябре не получится. Ждать нужно, как минимум, до марта — тогда начнется досрочный период ЕГЭ 2024 года.

Для пересдачи основных экзаменов достаточно обратиться в свою школу. А вот тем, кто «затянул» с пересдачей экзамена, следует обращаться в местные органы, осуществляющие управление образованием. Важно помнить: заявление следует подать не позднее, чем за 2 недели до экзамена.