НАВЕРХ

Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети

Источник:
Sibnet.ru
935 0
Сибирь-Арена в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Официальное открытие новой ледовой арены «Сибирь-Арена» состоится в Новосибирске в воскресенье, 13 августа. Билеты можно приобрести бесплатно с четверга, 10 августа.

Развлекательная программа в честь открытия арены начнется с 12 часов. Главное событие дня — матч между юниорскими сборными командами России и Белоруссии стартует в 16.30. Билеты на игру сделали бесплатными и приобрести их можно на сайте «Сибирь-Арены».

Поскольку количество билетов ограничено, для тех, кто не сможет попасть на арену, будет организована онлайн-трансляция шоу-открытия и хоккейного матча на большом экране сцены.

В завершении праздника, в 21:00 для гостей арены пройдет концерт приглашенных артистов — DJ SMAHS и певицы из Белоруссии Жанет.

Еще по теме
Шэрон Стоун заинтересовалась тренировкой хоккейного «Динамо» из Бреста
Юный чемпион России по хоккею с мячом умер после укуса клеща
ХК «Сибирь» сыграет первый матч на новой арене в сентябре
КХЛ озвучила новые изменения игры в хоккей
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства
25.07.2023 11:35
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Песков напомнил о заслугах Исинбаевой перед Россией
21.07.2023 10:33
info.sibnet.ru
Глава Дагестана выступил против чемпионки Елены Исинбаевой
19.07.2023 15:30
info.sibnet.ru
Звезда OnlyFans показала грудь после победы в боксе. ВИДЕО
17.07.2023 13:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
Обсуждение (0)
Картина дня
Девять человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
Названа дата запуска цифрового рубля
Шойгу обвинил Польшу в намерении оккупировать Западную Украину
Сервисы Trello и Jira отключат российские аккаунты
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»
32
Российский танкер получил пробоину после атаки дрона
26
СМИ узнали об обсуждении нового мирного плана по Украине
23
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России
22
Экс-глава МИД Австрии поселилась в Рязанской области