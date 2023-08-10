Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети

Официальное открытие новой ледовой арены «Сибирь-Арена» состоится в Новосибирске в воскресенье, 13 августа. Билеты можно приобрести бесплатно с четверга, 10 августа.

Развлекательная программа в честь открытия арены начнется с 12 часов. Главное событие дня — матч между юниорскими сборными командами России и Белоруссии стартует в 16.30. Билеты на игру сделали бесплатными и приобрести их можно на сайте «Сибирь-Арены».

Поскольку количество билетов ограничено, для тех, кто не сможет попасть на арену, будет организована онлайн-трансляция шоу-открытия и хоккейного матча на большом экране сцены.

В завершении праздника, в 21:00 для гостей арены пройдет концерт приглашенных артистов — DJ SMAHS и певицы из Белоруссии Жанет.