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Россияне накопили наличных на 16 триллионов рублей

Источник:
РИА Новости
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Объем наличных рублей на руках россиян на середину 2023 года впервые превысил 16 триллионов рублей, следует из данных Банка России.

«На конец первого полугодия — на 1 июля — запас наличных рублей у россиян вырос за год на 26,3%, до 16 триллионов рублей. Это самый высокий темп роста после 1 апреля 2021 года», — сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Среди причин ускорения роста запаса наличных рублей у людей — рост расходов федерального бюджета и финансирование дефицита бюджета за счет «печатного станка», пояснил аналитик.

По его словам, рост объема наличных рублей у населения усиливает инфляционные риски. При этом повышение ключевой ставки ведет к росту процентных ставок по вкладам в рублях и снижает темп роста запаса наличных рублей, добавил он.

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