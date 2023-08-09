Россияне накопили наличных на 16 триллионов рублей

Объем наличных рублей на руках россиян на середину 2023 года впервые превысил 16 триллионов рублей, следует из данных Банка России.

«На конец первого полугодия — на 1 июля — запас наличных рублей у россиян вырос за год на 26,3%, до 16 триллионов рублей. Это самый высокий темп роста после 1 апреля 2021 года», — сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Среди причин ускорения роста запаса наличных рублей у людей — рост расходов федерального бюджета и финансирование дефицита бюджета за счет «печатного станка», пояснил аналитик.

По его словам, рост объема наличных рублей у населения усиливает инфляционные риски. При этом повышение ключевой ставки ведет к росту процентных ставок по вкладам в рублях и снижает темп роста запаса наличных рублей, добавил он.